Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов ...

Десятки миллионов леев были инвестированы в здания судов, которые будут закрыты в ближайшие годы на основе инициированного властями процесса реформы.

Данные на сайте Агентства публичных закупок показывают, что сумма заключенных договоров на ремонт превышают 55 млн. леев только за последние годы.

В свою очередь Министерство юстиции утверждает, что в действительности сумма меньше, поскольку не все работы были завершены, сообщает anticoruptie.md.

Закон о реорганизации системы судебных инстанций предусматривает слияние ряда районных и секторных судов в региональные суды, начиная с 1 января 2017 года и до декабря 2027 года.

Так, по всей стране останется всего 15 судов против 44 нынешних.

Нынешние суды продолжат функционировать в нынешних зданиях до создания материальных условий для объединенных судов.

В то же время в 2014-2016 гг., хотя и было понятно, что они исчезнут, в зданиях судов, которые предстоит оптимизировать, осуществлялись ремонты, реконструкции и капитальные ремонты.

Более 3 млн. леев – на ремонт Тараклийского суда

Один из судов, которые исчезнут после слияния с Кагульским – Тараклийский суд - произвел ремонт стоимостью более 3 млн. леев в последние два года. В апреле 2014 года был заключен договор на проектирование работ по реконструкции на сумму 145 тыс. леев. Четыре месяца спустя, 8 августа, был подписан договор о закупках на сумму 2,6 млн. леев между Тараклийским судом и ООО «Amborio» на работы по реконструкции здания суда.

Через девять месяцев, 15 мая 2015 г., к договору присоединились два допсоглашения на сумму 313 тыс. леев. Всего за последние два года на реконструкцию Тараклийского суда было потрачено 3,4 млн. леев.

Миллионные ремонты проводились и в Флорешть, Фэлешть и Ниспорень

Еще один суд, который будет закрыт, но в который инвестированы миллионы в последние годы, - Фэлештский суд. Здесь был осуществлен капремонт фасада, первого этажа и подвала. Первый договор о закупках на сумму 722 тыс. леев был заключен 11 августа 2014 г. между Фэлештским судом и ООО «Clemantin». Два месяца спустя был подписан еще один договор с той же фирмой на сумму 1,9 млн. леев, затем последовало допсоглашение в размере 139 тыс. леев, подписанное еще спустя два месяца.

И в ремонт Флорештского суда были инвестированы миллионы леев в последние годы. Так, на ремонт электросистемы здания Флорештского суда, ремонт второго этажа, термоизоляцию внешних стен и отделочные работы инвестировано 2,3 млн. леев в последние два года. Для выполнения всех работ всего на протяжении трех месяцев было заключено три договора о закупках с тремя разными фирмами и дополнительное соглашение об увеличении суммы.

Так, 25 августа 2014 г. был подписан первый договор о закупках на сумму 313 тыс. леев с ООО «Energia» на ремонт электросистемы здания Флорештского суда. Менее чем через месяц, 19 сентября 2014 г., был подписан договор на 790 тыс. леев с ООО «Clemantin» на ремонт кабинетов второго этажа суда. Затем последовало допсоглашение на 82 тыс. леев 24 ноября.

Тремя днями ранее был подписан другой договор о закупках на сумму 1,1 млн. леев с ООО «Nicsir-Flor» на ремонт и термоизоляцию внешних стен и отделку здания Флорештского суда.

И в Ниспоренском суде проводился миллионный ремонт. Работами занималась одна единственная фирма – ООО «Nisprofcon». Так, 18 ноября 2014 г. был подписан договор о закупках на сумму свыше 2 млн. леев, затем, 23 июля 2015 года, последовало допсоглашение на 522 тыс. леев.

Ремонтировались также и Бриченский, Яловенский, Кэлэрашский суды

Капитальный ремонт здания суда был осуществлен и в Бричень. Здесь работами занималась тоже одна единственная фирма – ООО «Constructgaz», с которой был подписан договор о закупках 5 мая 2014 г. и дополнительное соглашение спустя полгода. Всего стоимость работ достигла 1,8 млн. леев.

1,4 млн. леев было потрачено в 2014 г. и на капремонт Кэлэрашского суда, который закроется после оптимизации карты судов. Работы здесь проводила фирма «Grifevic», с которой был подписан договор 5 мая 2014 года.

Еще 1,1 млн. леев было потрачено на ремонтные работы здания Яловенского суда.

Любопытен тот факт, что 5 мая 2014 г. был подписан договор о закупках ремонтных работ на сумму почти 800 тыс. между Яловенским судом и «Vivantis Plus». Пять месяцев спустя фирма запросила еще 161 тыс. леев на работы. Через год, 12 июня 2015 г., на проектирование строительных работ здания Яловенского суда был заключен договор с ООО «AGN Premium Grup» на сумму 175 тыс. леев.

Более мелкие суммы были потрачены за последние два года и на ремонт других судов, которые в последующие годы будут закрыты – Шолдэнештского и Дубэсарского. Так, на ремонт и термоизоляцию внешних стен, замену крыши и отделочные работы здания Шолдэнештского суда был заключен 12 октября 2015 г. договор о закупках на сумму 831 тыс. леев с ООО «Santeh-Trans».

На капремонт и перепланировку помещений Дубэсарского суда было потрачено около 665 тыс. леев в 2014 г. (ООО «Specimen»). Изначально, еще в ноябре 2013 г. был заключен договор о закупках на сумму 1,4 млн. леев, а впоследствии, в июле и ноябре 2014 г. было заключено два допсоглашения о повышении суммы, и в декабре 2014 г. - о понижении стоимости договора.