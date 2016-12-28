Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить ...

Госдепартамент США в четверг объявил о выдворении в течение 72 часов из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

В России эта беспрецедентная мера США уже расценена, как «объявление масштабной «дипломатической войны»: последнее противостояние подобного рода между Вашингтоном и Москвой было в 1985 году, когда были выдворены 25 советских дипломатов.

«Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника», - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера.

В заявлении также отмечается, что «российское правительство препятствует дипломатической деятельности, что выражается, помимо прочего, в следующих действиях: принудительное закрытие 28 «американских уголков», где проводились культурные мероприятия и велись занятия по английскому языку; блокирование наших усилий по началу строительства нового, более безопасного здания для нашего генконсульства в Санкт-Петербурге; отклонение запросов на усиление охраны периметра нынешнего устаревшего здания в Санкт-Петербурге».

Кроме того, говорится в заявлении, «Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва даст адекватный ответ на введение Соединенными Штатами Америки антироссийских санкций.

«Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ», - сказал представитель российского президента.

При этом он подчеркнул, что реакция России нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях.

Дмитрий Песков также отметил, что, по мнению Кремля, уходящая администрация президента Барака Обамы своими действиями стремится подорвать позиции избранного президента Дональда Трампа на международной арене.

«Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации... Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения», - сказал представитель президента России.