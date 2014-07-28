Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США ...

Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения Барака Обамы о выдворении 35 российских дипломатов из США.

Комментируя новые антироссийские санкции США, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, новые шаги администрации США являются провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

Он добавил, что у России есть все основания для адекватного ответа.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа. Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблемы для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — подчеркнул президент России.

Путин сделал свое заявление после того, как в этот же день глава МИД Сергей Лавров заявил о направленном Путину предложении выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона.

Общее число россиян, которые должны покинуть США, составляет 96 человек. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей», — заявила она. По словам Захаровой, среди них есть дети школьного и дошкольного возраста.

Ранее уже сообщалось, что власти США объявили о беспрецедентном решении по высылке в течение 72 часов 35 российских дипломатов, а также о закрытии доступа к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.