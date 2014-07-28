Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО) ...

Гума, который до сих пор находится в международном розыске по линии Интерпола, был замечен свободно выходящим из здания правительства. Также беспрепятственно Валерий Гума припарковал свой Lexus на парковке для служебных автомобилей правительства.

Фотографии, на которых скрыващийся от румынского правосудия и поданный в международный розыск Валерий Гума запечатлен выходящим из здания правительства, были опубликованы в соцсетях.

В начале апреля 2013 года, бывший тогда депутатом от ДПМ Валерий Гума был приговорен румынским судом к четырем годам тюремного заключения. 22 мая 2013 года Гума был объявлен в международный розыск, а его данные появились на сайте ИНТЕРПОЛА.

В октябре 2011 года, депутат молдавского парламента от ДПМ Валерий Гума был обвинен в даче взятки румынскому чиновнику взамен отмены пени на сотни тысяч долларов, которые румынскому государству должна была выплатить принадлежащая Гуме фабрика в уезде Бузэу.