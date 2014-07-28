Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО) ...

Считающий себя всенародно избранным президентом Игорь Додон бъявил, что подписанная им первая законодательная инициатива преследует цель заставить виновных в «краже века» вернуть украденные средства.

Об этом Додон сообщил на своей странице в социальных сетях после оформления законодательной инициативы об отмене закона, обязывающего население возвращать украденные миллиарды леев из финансово-банковского сектора страны.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что украденные деньги должны возвращать, те, кто участвовал в краже, голосовал «за», знал о том, что происходит, но предпочел промолчать. Виновны многочисленные государственные должностные лица, представители финансовых и банковских учреждений, те, кто должен был противостоять краже, но не пошевелили и пальцем, предпочтя скрыть кражу», - написал Додон.

Очевидно, новоиспеченный глава государства не предполагает исключений, говоря о тех, кто должен возвращать украденные миллиарды. Известно, что одним из референтных документов, указывающих на виновных в «краже века» является отчет следственного агентства Kroll. Среди лиц, на которые указали следователи по делу об украденных миллиардах фигурирует один из ближайших приятелей Игоря Додона – Виорел Мелник.

В период кражи миллиардов из финансово-банковской системы, Мелник был председателем Совета принадлежащего Илану Шору банка UNIBANK, являясь также собственником 4,61% акций этого банка. Мелник пришел в финансовые структуры Шора, будучи членом политисполкома Партии социалистов.

Позже, в марте 2015 года, после начала следствия по делу о краже в «Банка де Економий», Додон объявил об исключении Мелника из руководства ПСРМ, объяснив это решение вскрывшимися связями Мелника «с Шором и его компаниями», а также их причастностью к кражам в «Банка де Економий» и UNIBANK.

Примечательно, что такое «публичное порицание» своего приятеля не помешало Додону поддерживать с ним вполне тесные отношения.

К примеру, известно, что на всех мероприятиях в рамках шоу принадлежащего клану Плахотнюка «КОК», Додон появлялся в VIP-ложе рядом с Виорелом Мелником. Последний раз они вместе были там замечены 10 декабря…

… и раньше, в период обострения «борьбы с олигархАМИ».