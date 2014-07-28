Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО) ...

По мнению Филипа, Молдове за прошедший год удалось добиться ряда целей, которые сделают ее сильнее в 2017 году.

«Зарплат и пенсий еще не хватает для нормальной жизни. Тарифы на коммунальные услуги еще не на уровне доходов людей. В больницах ситуация остается сложной, и люди еще не в полной мере мотивированы, чтобы возвращаться домой», – заявил Филип.

«Но я хочу, в преддверии Нового года, внушить вам надежду. Я знаю, так же как и вы, что семью нельзя накормить реформами, а благополучие не приходит по щелчку. Оно наступает благодаря усердному труду, с жертвами и упорством. Но уверяю вас, что я и моя команда намерены сделать все, что нужно для того, чтобы это благосостояние пришло в каждый дом, на каждый стол, в жизнь каждого гражданина», - поучительно отметил премьер-министр, в своем предновогоднем обращении, добавив, что граждане «должны нам верить».