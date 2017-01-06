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Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

Опубликовано : 05 январь 2017 г. 20:02 | Просмотров: 657 | Категория: Мир

Руководители спецслужб США выступили с совместным заявлением в Сенате США, обвинив Россию в организации кибератак на сервер Демократической партии США во время предвыборной президентской кампании.

Главы спецслужб США считают, что хакерские атаки могли быть проведены только с разрешения высшего руководства России. В ходе слушаний руководство разведывательных ведомств США назвало Россию главной угрозой для кибербезопасности Соединенных Штатов, отметив, что Москва обладает новейшими хакерскими технологиями.

Как сообщается на сайте сената, совместное заявление в этой связи подписали директор национальной разведки США Джеймс Клеппер, заместитель министра обороны по разведке Марсель Леттре и глава Агентства нацбезопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс. Документ был распространен на слушаниях в четверг, 5 января, в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

«Согласно нашей оценке, только самые высокопоставленные официальные лица могли санкционировать недавние хищения и огласку данных, связанных с выборами», — говорится в заявлении. Авторы поясняют, что выводы основаны на «масштабе и важности целей атаки».

«Не существует более важного вопроса национальной безопасности для США, чем возможность провести свободные и честные выборы без постороннего вмешательства. Поэтому конгресс должен отложить партийные разногласия, следовать фактам и работать вместе для выработки комплексных решений, защиты и возможного ответа на кибератаки», - сказал глава комитета сената США по вооруженным силам Маккейн, открывая слушания.

10 декабря The Washington Post сообщила, что ЦРУ пришло к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в ход выборов президента США, чтобы помочь республиканцу Трампу победить демократа Хиллари Клинтон. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс.

Американские власти настаивают на своих обвинениях в адрес Кремля, несмотря на последовательные обвинения со стороны официальной Москвы. В частности,  официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что президент России Владимир Путин сохранял нейтралитет по отношению к выборам в Соединенных Штатах и никогда «не указывал на то, кто является его любимым кандидатом».



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