Петренко призвал Додона проявить последовательноcть в связи с назначением Харунжена ...

Петренко призывает Додона повторить сказанное им до инаугурации на должность, и «продемонстрировать, что у него не было договоренностей с Плахотнюком».

«Хочу обратиться к Игорю Додону, который неоднократно, до избрания президентом Республики Молдова, заявлял, что не подпишет указ о назначении Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора, говорил, что этот конкурс был незаконным, с нарушениями. Сегодня мы видим, что ничего не происходит. После того, как фракция ПСРМ проголосовала в парламенте за изменение Конституции, что позволило Тимофти назначить Харунжена, в настоящее время господин Додон предпочитает не высказываться», - заявил в четверг, 5 января, Григорий Петренко в рамках пресс-конференции.

По словам бывшего депутата, «возникают разумные подозрения: почему Игорь Додон молчит и почему не реагирует на процесс в Высшей судебной палате, который затрагивает и его права и обязанности как президента».

«Хочу призвать Игоря Додона: если он искренне считает, что генпрокурор Эдуард Харунжен был назначен с нарушениями законодательства и что процесс был незаконным, ходатайствовать перед Высшей судебной палатой о привлечении его в процесс в качестве третьего лица без самостоятельных требований, учитывая, что вынесенное решение может повлиять на его президентские права или обязанности, поскольку он будет обязан, если решение Высшей судебной палаты будет в нашу пользу, аннулировать указ Тимофти. Заседание ВСП по данному делу состоится 19 января, считаю, что еще есть время, чтобы ходатайствовать перед ВСП о привлечении в качестве третьего лица без самостоятельных требований», - отметил Петренко.

Петренко добавил, что «передаст и письменное обращение Игорю Додону с призывом участвовать в процессе. В противном случае создается впечатление, что все эти манипуляции относительно назначения генпрокурора были сделаны по договоренности и заблаговременно. Специально были подготовлены, с изменением Конституции, с избранием президента, и что вся эта последовательность не была случайной: сначала была изменена Конституция, затем предложена кандидатура Харунжена, затем Тимофти подписал указ, а через несколько дней господин Додон участвовал в инаугурации и КС утвердил его мандат».

«Если это не так, если не было никаких заблаговременных договоренностей Додона с режимом, с Плахотнюком, с теми, кто сегодня контролирует Генпрокуратуру, если это не было обменом: пост генпрокурора взамен утверждения выборов, еще раз призываю Игоря Додона ходатайствовать об участии в процессе в качестве третьего лица без самостоятельных требований, и выступить с четкой позицией, повторив то, что он заявлял в предвыборный период, когда считал, что назначение Эдуарда Харунжена на пост генпрокурора состоялось с нарушением действующего законодательства», - добавил Петренко.

Постановление Высшего совета прокуроров о выдвижении Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора было обжаловано Григорием Петренко 8 декабря в Высшей судебной палате, в связи с нарушением целого ряда положений закона.

Харунжен был утвержден 7 декабря в качестве генпрокурора Николаем Тимофти в последние дни своего мандата и втайне приведен им к присяге 8 декабря.

Эдуард Харунжен утверждает, что «конкурс проводился прозрачно» и «с соблюдением правил», опровергая все обвинения.