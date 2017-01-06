Молдавских полицейских перевели на самофинансирование
Отныне, четверть сумм от выписанных полицейскими штрафов станет серьезной частью их зарплаты.
Беспрецедентное решение о 25% - ной надбавке к зарплате за счет выписанных штрафов было принято парламентом в конце декабря и содержится в Законе о бюджете на 2017 год.
По мнению руководства МВД, подобное сомнительное решение «поможет искоренить коррупцию».
Инициатива об увеличении доходов полицейских касается только патрульных, выписывающих штрафы.
Ранее, правительство Молдовы инициировало изменения в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым размер штрафов был увеличен в 2,5 раза, а штрафы за нарушение ПДД стали самыми высокими в Европе.
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