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Все замешанные в политических делах прокуроры представлены к поощрению «за безупречную службу»

Опубликовано : 06 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 9025 | Категория: Власть

Прокуроры, ведущие дела «группы Петренко», Анны Урсаки, Ренато Усатого, Феликса Гринку, Александра Петкова представлены к поощрению и наградам «за безупречную службу».

Об этом заявил в ходе организованной в четверг пресс-конференции политзаключенный Григорий Петренко.

Как сообщает агентство Moldnews, Петренко объявил, что обжалует в Высшей судебной палате постановление Высшего совета прокуроров (ВСП) от 29 декабря о "стимулировании прокуроров", согласно которому 50 прокуроров выдвинуты на соискание наград и премий.

По его словам, "это постановление от 29 декабря было принято на основе "Регламента о применении стимулирующих мер", утвержденного 22 декабря". "Они спешат, как поспешили и с предложением назначения Харунжена, как поспешили и со списком прокуроров на стимулирование", - заявил Петренко.

Бывший депутат отметил, что в списке 50 прокуроров фигурируют имена с сомнительной репутацией, а "режим, руководство прокуратуры решили премировать самых послушных прокуроров, инструменты этого режима для запугивания и преследования".

"Глава Кишиневской муниципальной прокуратуры  Игорь Попа - в списке на присуждение Креста II степени "Pentru Merit" ("За заслуги"). Известно, что он начальник другого прокурора, вдвинутого на награждение - Нику Шендри, который ведет наше дело (признанное политическим делом на международном уровне, в том числе в Докладе Госдепартамента США, осужденное депутатами ПАСЕ и др.). Игорь Попа возбудил это уголовное дело, Нику Шендря руководит группой прокуроров по нашему делу - и их премируют, стимулируют. Это сигнал для остальных - эта система будет продвигать лишь тех, кто исполняет приказы режима. Известно, что имя Игоря Попы фигурирует в делах, проигранных в ЕСПЧ.

Другое известное имя  - Сибов Виталий (и. о. заместителя прокурора Кишиневской прокуратуры) ведет все дела, открытые в отношении Александра Петкова. В производстве Сибова находится и дело Гринку Феликса (активиста "Нашей Партии").

Прокурор Адриана Бецишор - даже не нужно много говорить - это инструмент нынешнего режима, исполняющий политические заказы; всем людям понятно, что за все это время она не инкриминирует ничего Илану Шору, однако же отыскивает других людей, обвиняя их в краже миллиарда. Хотя все знают, что именно через Шора был украден миллиард.

Виталие Бусуек - прокурор, который ведет дело против Ренато Усатого, из-за этого дела Усатый был вынужден уехать из Молдовы.

Думитру Штефырцэ ведет дело против Анны Урсаки - нашего адвоката. И она находится за рубежом, ее преследовали прокуроры, в том числе и Штефырцэ. Он требует ее ареста", - отметил Петренко.

По словам бывшего депутата, "в этом списке значатся прокуроры, в производстве которых находятся политические дела, те, кто обвиняют представителей оппозиции и адвокатов оппозиции".

«Существуют какие-то пределы, которые в демократическом обществе нельзя игнорировать. Когда продвигаются прокуроры, подозреваемые в коррупции, чьи незадекларированные имущества были опубликованы СМИ, и ничего не последовало, однако же, их премируют и продвигают. В данный момент, особенно когда ряд резонансных дел не доведен до конца – кража миллиарда, «Рădurea domnească», другие резонансные дела – в подобных обстоятельствах прокуроров нельзя награждать. Во многих случаях прокуроры молчат, скрывают преступления – дело «Рădurea domnească» - и эта практика продолжается. Кто был осужден за кражу миллиарда? Филат – за коррупцию. Кто - за кражу миллиарда? Когда прокуратура не может исполнять свои обязанности, должны ли мы ее награждать? Надеюсь, что гражданское общество проснется. Надеюсь, что последуют и другие исковые заявления со стороны тех, кого преследуют эти прокуроры. Призываю тех, кто пострадал в результате преступлений этих прокуроров, тоже обжаловать это постановление ВСП. Мы не должны позволять эти издевательства», - отметил бывший депутат.

Высший совет прокуроров принял 29 декабря постановление «о стимулировании прокуроров», на основе которого ходатайствует перед президентом страны Игорем Додоном о присуждении шести государственных наград прокурорам за "особые заслуги" и "безупречную работу", а также перед Генпрокурором о стимулировании 50 сотрудников системы, которые "пользуются хорошей репутацией и авторитетом".

В списке из 56 прокуроров фигурируют имена с сомнительной репутацией, обвинители ряда дел, возбужденных против представителей оппозиции, а также прокуроры, которые хвастались своей роскошью в социальных сетях.

Среди кандидатов, выдвинутых "на поощрение за безупречное исполнение служебных обязанностей и выдающиеся успехи в работе", значатся и прокуроры с сомнительной репутацией, обвиняемые в услужении олигарху Владимиру Плахотнюку - Нику Шендря, Игорь Попа, Адриан Попенко, Адриана Бецишор, Виталий Сибов, Виталие Бусуек, Думитру Штефырцэ, Елена Няга и др.



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