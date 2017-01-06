Власти скрывают свое бездействие на дорогах в зимний период фразой о «зимних условиях движения» (ФОТО) ...

Несмотря на постоянные заявления о готовности к зиме, Минтранс предпочел закрыть для движения не только целые участки автодорог на юге Молдовы, но даже прервать железнодорожное сообщение в направлении порта Джурджулешты на Дунае.

Министерство транспорта скрывает свое бездействие за фразой «движение в зимних условиях», придуманной Анатолием Шалару в свою бытность министром транспорта.

На фотографиях с камер наружного наблюдения, размещенных на участках международных и национальных трасс отчетливо видно отсутствие следов деятельности дорожных служб. Дороги не посыпаются даже песком.

Взамен, министерство транспорта, объясняя фразой о «движении в зимний период» (se circulă în -condiții de iarnă – Ред.), закрыло для движения на участках трассы Тараклия – Кагул и Чадыр-Лунга – граница с Украиной. Также, закрыт для сообщения участок железной дороги в направлении порта Джурджулешты.

В Кишиневе дорожные службы также уже традиционно не справляются с расчисткой и обслуживанием столичных дорог в зимний период.