Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры ...

Отмывание денег и другие серьезные коррупционные махинации в ущерб потребителей Бельц через МП ”Apă-Canal Bălți” покрываются представителем правительства Октавианом Маху, пользующимся покровительством в прокуратуре и парламенте.

Выявленные в результате аудита факты отмывания денег через МП ”Apă-Canal Bălți” расцениваются представителем правительства Октавианом Маху, как законные, а чиновник настаивает на восстановлении в должности замешанных в коррупционных сделках бывших руководителей предприятия - директора Виктора Коркодел и главного бухгалтера Марианы Бунеску.

Факты перечисления средств на счета фирм-фантомов со счетов МП ”Apă-Canal Bălți” были установлены в ходе аудита, проведенного по распоряжению мэра Бельц Ренато Усатого. В ходе проверок было установлено, что Коркодел и Бунеску были задействованы в незаконных финансовых операциях.

Как указано в переданной агентству OMEGA информации по итогам внутреннего аудита на предприятии, был выявлен целый ряд случаев, когда денежные средства переводились на банковский счет фантомных фирм, с которыми у муниципального предприятия не имелось никаких договорных отношений.

Согласно материалам аудита, мошеннические операции проводились следующим образом: «в платежном банковском поручении были указаны название и фискальный код реальной фирмы, с которой у муниципального предприятия имеются договорные отношения, в то же время, код IBAN, указанный в поручении принадлежал фирме-фантому».

Только за несколько месяцев 2016 года было установлено пять подобных операций на общую сумму в 291 701 леев из средств, полученных от населения в качестве оплаты тарифа за воду.

Уже известно, что в сделках по отмыванию денег были задействованы две фирмы из Сорок. Также, деньги перечислялись и на фирму одного из жителей Рыбницы, имеющего молдавское гражданство.

Примечательно, что о вскрытых фактах было сообщено в Генеральную прокуратуру еще в октябре 2016 года. Тогда, и.о генпрокурора Э.Харунжен не усмотрел нарушений закона в фактах отмывания денег, а порученное им дорасследование в экономической полиции Бельц закчиось выводом об «отсутствии состава преступления».

В свою очередь, представитель правительства в Бельцах Октавиан Маху, имевший непосредственное отношение к назначению в должности уволенных за мошеннические финансовые операции чиновников ”Apă-Canal Bălți”, настаивает на их срочном восстановлении в должности. К протекционной схеме подключен и руководитель бельцкой Инспекции труда Сергей Струл.

Обращает на себя внимание, что как Маху, так и Струл, входили в правящее большинство, контролировавшее Бельцы до местных выборов 2015 года. Известно, что покровительство деятельности Маху по защите коррупционных сделок во втором по значению городе Молдовы осуществляется нескольким депутатами молдавского парламента по «случайному стечению обстоятельств» контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком.

Продолжение – в следующих выпусках…