Кишиневский жулик назвал президента США «коллегой-бизнесменом» - Чубашенко ...

Проплаченное лоббистами олигарха и владельца Демпартии Владимира Плахотнюка обращение к президенту Трампу в разделе «Мнения» американского интернет-издания Fox вызвало в социальных сетях вал критических реплик в адрес Плахотнюка.

Как отметил бывший журналист и директор газеты «Панорама» Дмитрий Чубашенко, своим обращением Плахотнюк опустил президента США до уровня кишиневского жулика.

«Плахотнюк назвал Трампа "fellow businessman" (коллега-бизнесмен, приятель-бизнесмен, такой же бизнесмен). Это же надо так опустить президента США - до уровня кишиневского жулика с четырьмя ТВ-станциями, двумя отелями, одним бизнес-центром и дискотекой. С таким же успехом "коллегой-бизнесменом" мог бы назвать Трампа и мексиканский El Chapo», - написал Чубашенко.

По мнению Чубашенко, «статья главного гангстера из долины Бычка опубликована на американском сайте и адресована как бы Трампу», но в ней есть посыл и президенту России Владимиру Путину: «мол, вы там с Трампом договаривайтесь, а я готов подстроиться под ваши договоренности».

«Похоже, текст послания молдавского El Coordonatore главам сверхдержав писали в Костюженах», - заключил Дмитрий Чубашенко.

Накануне, контролируемые Плахотнюком СМИ распространили сообщение о «публикации в издании Fox обращения председателя Демпартии Владимира Плахотнюка к президенту США Дональду Трампу». В своем «обращении к президенту» Плахотнюк, обвиняемый в Молдове в установлении коррумпированной судебной системы и контроле над институтами государства, сообщил, что контролируемое им правительство «проводит борьбу с коррупцией, освобождая нашу экономическую систему и укрепляя правовое государство».

Известно, что PR-акции Плахотнюка в Соединенных Штатах проводит лоббистская компания Podesta Group, контролируемая противниками Дональда Трампа из Демократической партии США.