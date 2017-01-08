Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC)
В ответ на многочисленные просьбы опубликовать находящийся в распоряжении агентства материал, свидетельствующий о непосредственном вовлечении посольства США в Молдове в лоббистскую кампанию осужденного за коррупцию лидера ЛДПМ Владимира Филата, агентство OMEGA публикует без сокращений переданный материал.
В ответ на многочисленные просьбы опубликовать находящийся в распоряжении агентства материал, свидетельствующий о непосредственном вовлечении посольства США в Молдове в лоббистскую кампанию осужденного за коррупцию лидера ЛДПМ Владимира Филата, агентство OMEGA публикует без сокращений переданный материал.
Документ был предоставлен агентству структурой Министерства юстиции США - FARA, обязывающей декларировать деятельность всех лоббистских компаний США, имеющих отношения с «зарубежными агентами».
Согласно отчету лоббистской компании Fianna Strategies, LLC, посол США в Молдове Джеймс Петтит, вместе с целым рядом сотрудников дипмиссии в Кишиневе, участвовал в щедро проплаченной деятельности частной компании по продвижению имиджа партии экс-премьера Владимира Филата в самый разгар скандала в связи с кражей миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, в середине августа 2015 года.
В этом же Отчете, особенная роль отведена помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд. В посвященной Нуланд графе Отчета указано, что целью ее деятельности была «встреча с клиентом».
Отчет был составлен 29 октября 2015 года, спустя две недели после ареста Филата.
Кроме того, в других, также предоставленных агентству OMEGA, отчетах лоббистской деятельности в пользу осужденного за коррупцию чиновника, фигурируют имена еще большего количества сотрудников дипмиссии, напрямую прилеченных в продвижение имиджа партии Филата накануне парламентских выборов 2014 года, когда имела место «кража века».
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