Партию Гимпу покинул один из ее учредителей
Бывший заместитель председателя Либеральной партии Анатолий Шалару объявил об уходе из Либеральной партии.
Об этом Шалару сообщил в понедельник в социальных сетях.
«Сегодня я подал в отставку с должности члена Либеральной партии, которую основал 24 года назад. Это было очень сложное, но очень необходимое решение», - написал Шалару.
Теперь уже бывший член ЛП подчеркнул, что он вынужден был совершить этот шаг после того, как председатель партии - Михай Гимпу превратил Либеральную партию в SRL, «скомпрометировал национальные идеалы, вел двойную игру на президентских выборах, а также отказался от реформирования партии».
«Несмотря на это, борьба за национальный идеал всех румын должна продолжиться! Объединение должно произойти, а не обсуждаться. Так осуществим же его!», - написал Анатолий Шалару.
Ранее уже сообщалось о том, что сразу после Нового года Шалару встретился с бывшим президентом Румынии Траяном Бэсеску и обсудил возможность создания новой политической силы.
По мнению наблюдателей, за выходом Шалару из Либеральной партии, организацией нового политического проекта на правом поле, а также за запланированным расколом фракции ЛП в парламенте стоит олигарх и владелец Демпартии Владимир Плахотнюк.
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