В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC)

Финансовая инспекция Минфина вскрыла целый ряд тяжких финансовых преступлений, допущенных руководством МП ”Apă-Canal Bălți”, при протекции со стороны нынешнего представителя правительства Октавиана Маху.

Агентству OMEGA передан Акт по результатам проведенной Финансовой инспекцией Минфина проверки на муниципальном предприятии.

Акт изобилует перечисением целого ряда тяжких финансовых преступлений, допущенных руководством предприятия во главе с директором Виктором Коркодел и главным бухгалтером Марианой Бунеску.

Согласно документу, только за период 2014 – первая половина 2016 года, руководством муниципального предприятия ”Apă-Canal Bălți” был нанесен ущерб предприятию в размере около 11 (одиннадцати) миллионов леев.

Основным источником ущерба являлись перечисления за невыполненные работы, либо нецелевая трата средств предприятия.

Чтобы понять масштабы нанесенного ущерба предприятию, действующему за счет оплаты городскими потребителями за поставляемую воду, достаточно привести лишь некоторые из выявленных Финансовой инспекцией необоснованных расходов:

772 101 леев – в отношениях с SRL TehnoTransUnion;

435 100 леев – фиктивная оплата в адрес ГП Acva-Nord;

957 038 леев – необоснованные перевод в адрес SRL Retall Grup;

1 618 142,78 леев - в отношениях с SRL Cebsor-Trans;

1 790 183 леев - в отношениях с SRL Anastasia-Grup;

1 565 749,60 леев - в отношениях с индивидуальным предприятием ”Gherciu Ion”;

1 775 614,04 леев – в отношениях с SRL Advex Sistem и др.

Финансовые инспекторы были шокированы одним из примеров преступных финансовых операций, когда через посредника физическому лицу были проведены выплаты наличными в размере 960 тысяч леев. Подобная операция прошла беспрепятственно, несмотря на положения Закона о предпринимательстве, запрещающие выплаты наличными в общей сумме более 100 тысяч леев.

После обнаружения ряда хищений на предприятии, деятельность директора муниципального предприятия ”Apă-Canal Bălți” Виктора Коркодел и главного бухгалтера Марианы Бунеску была приостановлена решением Муниципального совета Бельц 30 июня 2016 года и 20 июня 2016 года, соответственно.

Несмотря на уже задокументированные факты финансовых преступлений, Генеральная прокуратура отказывается предпринимать меры, а представитель правительства Октавиан Маху настаивает на восстановлении их в должности.

Известно, что как Коркодел, так и Бунеску, являются доверенными лицами Маху, который до своего назначения представителем правительства, контролировал деятельность предприятия в должности врио мэра Бельц.

Кроме того, известно, что покровительство деятельности Маху по защите коррупционных сделок во втором по значению городе Молдовы осуществляется несколькими депутатами молдавского парламента контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком.

Продолжение – в следующих выпусках…