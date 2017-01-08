Президент США обвинен в продвижении кумовства ...

Законодатели от Демократической партии США призвали избранного президента страны Дональда Трампа пересмотреть решение о назначении своего зятя Джареда Кушнера на пост старшего советника в Белом доме.

В письме членов комитета по юридическим вопросам палаты представителей США отмечается, что это назначение может противоречить принятому в 1967 году закону против кумовства, который распространяется на всех сотрудников Белого дома.

Демократы также опасаются, что на новой должности Кушнер не сможет полностью избежать конфликта интересов.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик уверяет, что его назначение не противоречит никаким федеральным законам США.

По ее словам, Кушнер намерен прекратить работу в девелоперской компании и оставить руководство газетой New York Observer.

Горелик также добавила, что будущий советник уже консультировался со специалистами Управления по правительственной этике США по поводу своей новой должности.

Тридцатипятилетний Джаред Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа: в частности, он руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников.

"Джаред внес огромный вклад и был доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода, и я горжусь, что он будет занимать ключевую роль в моей администрации", - заявил Трамп.

Как ожидается, в Белом доме ему придется заниматься в первую очередь вопросами торговли и связями со странами Ближнего Востока.