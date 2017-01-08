Справедливое замечание прокурору-драчуну обернулось крупным штрафом (ВИДЕО) ...

Полиция встала а защиту прокурора Иона Дулгиеру, ударившего гражданского активиста Алексея Димитрова в ответ на замечание в связи с тем, что прокурор ехал на своей машине по тротуару.

Вместо наказания зарвавшегося прокурора, полицейский принял решение оштрафовать гражданского активиста, представив ему еще и результаты «проведенной в ночное время экспертизы» автомобиля прокурора.

Как указано в протоколе «экспертизы», полицейскими были обнаружены на «Мерседесе» прокурора «отпечатки обуви на передней правой двери автомобиля глубиной (!) 15 см».

Кроме того, нашлись свидетели того, как Димитров оскорбил прокурора, однако, не объявилось ни одного свидетеля того, как прокурор Дулгиеру нанес Димитрову удар кулаком, как это отчетливо видно на видеокадрах с места происшествия.

Исходя из этого, полицейским было приянто решение вынести штраф в размере 30 у.е. (1500 леев) Алексею Димитрову, полиция полностью став на сторону зарвавшегос я прокурора.

Ион Дулгиеру является заместителем прокурора столичного сеткора Чентру.

Видео: ZdG