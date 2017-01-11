АНОНС: Вице-спикер парламента Молдовы наладил производство техники специального назначения для Крыма
Один из представителей клана олигарха Владимира Плахотнюка, бывший член Партии коммунистов Владимир Витюк создал совместное предприятие с двумя жителями Крыма по производству и обслуживанию «машин специального назначения».
Продолжение – в следующих выпусках…
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