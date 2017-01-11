Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО) ...

Кишиневцы распространили в соцсетях фотография срубленных деревьев одной из самых живописных аллей «Долины роз».

Зам.директора муниципального предприятия ”Spații verzi” Галина Ляху сообщила журналистам, что вырубка произведена в связи с тем, что «деревья были сухими».

Заявления чиновника противоречат тому, что видно на фотографиях, сделанных осенью 2016 года.

Кроме того, массовая вырубка деревьев в парке прошла не только без предварительного уведомления граждан, но и без санкции муниципального совета, являющегося фактическим собственником зеленых насаждений в столице.