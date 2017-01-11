LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
Пресс-конференция руководства муниципия Бельцы.
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Пресс-конференция руководства муниципия Бельцы.
|12.01.2017
|Бельцкий муниципальный советник объяснил, почему Панчук и Маху хотят вернуться к власти в Бельцах (ВИДЕО)
|20.12.2016
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|10.12.2016
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|Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
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|Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки