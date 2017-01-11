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LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Опубликовано : 11 январь 2017 г. 10:53 | Просмотров: 11100 | Категория: Завершенные трансляции



Пресс-конференция руководства муниципия Бельцы.



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