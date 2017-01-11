Воронин договаривается с обвиненным в предательстве ПКРМ Витюком ...

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин обсуждает совместные политические действия с представителями Плахотнюка, которых еще недавно обвинял в предательстве.

Агентству OMEGA стало известно о прошедшей перед новогодними праздниками встрече лидера ПКРМ Владимира Воронина с нынешним вице-спикером парламента, Владимиром Витюком, вошедшим в созданное Плахотнюком парламентское большинство.

Встреча проходила в одной из гостиниц Бельц. Известно, что речь шла о совместных действиях на запланированных властями досрочных выборах мэра Бельц, с целью свержения действующего мэра Бельц Ренато Усатого. Вторая часть переговоров продолжилась в присутствии нынешнего депутата ПКРМ Василия Панчука, которого переговорщики запланировали «провести» на должность мэра.

Факт встречи был подтвержден в среду бывшим кандидатом на пост президента Дмитрием Чубашенко. По мнению Чубашенко, Воронина и обвиненного им в предательстве Витюка сегодня объединяет ненависть к Усатому.Чубашенко добавил, что целью переговоров было убедить Василия Панчука выдвинуться на должность мэра Бельц в качестве «независимого» кандидата.

Владимир Витюк является одним из депутатов «группы 14-ти», которые 21 декабря 2015 года объявили о выходе из фракции Партии коммунистов и вхождении в правящую коалицию, созданную олигархом Владимиром Плахотнюком.

Витюк также известен, как одно из доверенных лиц олигарха Плахотнюка и ответственным в Демпартии «за контроль над Бельцами».