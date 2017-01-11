Трамп: У нас ужасные отношения с Россией ...

Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он надеется на это и спокойно относится к российским кибератакам.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на первой после ноябрьских выборов пресс-конференции в Нью-Йорке.

До сих пор Трамп предпочитал отвечать на вопросы, в том числе в связи с возможным вмешательством России в избирательную кампанию в США, исключительно в своем "Твиттере".

"Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу", - заявил Трамп на фоне сообщений о том, что российские спецслужбы могли собирать компромат не только на его соперницу на выборах Хиллари Клинтон, но и на него самого.

Трамп также сказал, что сотрудничество с властями России можно наладить в борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". При этом он вспомнил о том, как Клинтон на посту госсекретаря США заявляла о "перезагрузке" отношений с Россией, и сказал, что сейчас "кнопки "перезагрузки» нет": "Мы либо поладим, либо нет".

Комментируя выводы спецслужб США о причастности российских властей и лично Путина к кибератакам и вмешательстве в американскую избирательную кампанию, Трамп заявил, что хакерские атаки осуществляет не только Россия, а Демократической партии следовало лучше защищать свои компьютеры.

"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это", - сказал Трамп.

По словам Трампа, он не верит, что Путин заинтересован в дальнейших хакерских атаках. "Он не должен был этого делать. И он не будет это делать. Россия будет иметь гораздо больше уважения к нашей стране, когда я возглавлю ее", - сказал избранный президент США.