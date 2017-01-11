Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО) ...

Бывшее руководство Бельц поддерживается вице-спикером парламента Владимиром Витюком с целью организации преступных схем за счет бельчан и возврата контроля над городским хозяйством.

Об этом заявил на организованной в среду пресс-конференции вице-мэр Бельц Игорь Шеремет. Вице-мэр второго по значению города в Молдове подчеркнул в этой связи, что городское хозяйство планомерно грабилось, а прежнее руководство города распределяло между собой прибыль предприятий, содержащихся за счет всех жителей города.

Шеремет отметил, что после проведенных комплексных проверок, в том числе с привлечением специалистов Счетной палаты, а также Министерства финансов было документально установлено, как до 2015 года в администрации муниципия был учинен откровенный «беспредел». Преступные схемы в городском хозяйсвте были организованы бывшим и.о. мэра Октавианом Маху и покровительствующим ему нынешним вице-спикером парламента Владимиром Витюком.

«На ключевые должности в муниципальные предприятия назначались люди из этой команды. Захват города выразился в многочисленных схемах по отмыванию денег, превышений должностных полномочий и многом другом», – добавил он.

«Общественные услуги, канализация, поставки питьевой воды, вывоз мусора – этот список можно продолжать, – все эти сферы были захвачены с одной лишь целью, для извлечения личной выгоды. Речь идет о деньгах, выплачиваемых жителями города, средства, которые впоследствии оседали в карманах городской верхушки», – отметил Шеремет.

Вице-мэр Бельц заявил, что сегодня, для удержания контроля над городом тот же Маху был назначен представителем правительства в городе и пользуется протеткцией со стороны вице-спикера парламента Витюка.

В то же время, десятки требований к органам прокуратуры и полиции с требованием прекращения организованных хищений в городском хозяйстве остаются без внимания. В этой связи Шеремет представил стопку материалов о хищениях в особо крупных размерах, постояно отклоняемых правоохранительными органами, потворствующими организованным бывшим руководством города преступным схемам.