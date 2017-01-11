Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО) ...

Расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы вошло в активную фазу в США, после полного изучения первичных материалов доклада KROLL и заслушивания ряда ключевых свидетелей.

Как сообщил агентству OMEGA источник в одной из международных финансовых структур, «согласно предварительным результатам расследования, основными подозреваемыми в совершении этого преступления являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор».

Собеседник агентства также отметил, что «следователи уже пришли к выводу о необходимости заморозки ряда активов Плахотнюка и Шора за рубежом». «Одной из запланированных мер яляется обращение к властям Франции о наложении ареста на недвижимость Плахотнюка вблизи Женевского озера», - добавил источник.

О скрытой от глаз молдавских налогоплательщиков элитной недвижимости Плахотнюка на берегу Женевского озера сообщалось в сентябре 2014 года. Эта сокрытая собственность Плахотнюка привлекла особое внимание общества, поскольку Плахотнюк не указал ее ни в одной декларации о доходах в период, когда являлся депутатом и первым вице-спикером парламента. Тогда, несмотря на многочисленные требования, контролируемые олигархом Национальный Центр по борьбе с коррупцией, Национальный центр по неподкупности, Генпрокуратура обошли вниманием уголовно наказуемый факт сокрытия доходов Плахотнюком.

Позднее, депутат Григорий Петренко, представил копию документа подтверждающего принадлежность Плахотнюку дома на берегу Женевского озера, во французском городе Сье.

В документе говорится о том, что владельцем роскошного особняка стоимостью в 3 миллиона евро является Владимир Плахотнюк.