Бельцкий муниципальный советник объяснил, почему Панчук и Маху хотят вернуться к власти в Бельцах (ВИДЕО) ...

Об этом заявил в ходе организованной в среду пресс-конференции бельцкий муниципальный советник Николай Григоришин, приведя целый ряд фактов хищений в особо крупных размерах, допущенных городской администрацией Панчука-Маху до смены власти в результате местных выборов в июне 2015 года.

В частности, Григоришин сообщил, что «раз в неделю эти горе-руководители получали и делили наличные деньги с Объединения рынков». «С такого предприятия, как ЖКХ, они заправляли свои личные автомобили, также пользовались мобильной связью для себя и своих семей», - отметил муниципальный советник, добавив, что также за счет взимаемых с горожан средств ЖКХ оплачивало чиновникам покупку современных телефонов и компьютеров.

«Они сегодня не могут успокоиться. Потому что на муниципальных предприятиях сегодня стало все прозрачно, выручка на таком предприятии, как Объединение рынков, увеличилась в два раза. Из 14-ти муниципальных предприятий, 10 сегодня являются прибыльными», - объяснил местный избранник вал критики и преследований, организованных указанными бывшими руководителями Бельц.

Он обратил особое внимание на те четыре муниципальных предприятия, наносящих ущерб Бельцам в результате внедрения преступных схем в период правления в городе администрации Панчука-Маху.

«Это предприятие ”Apă-Canal”, через которое отмывались сотни миллионов леев; это такое предприятие, как «Гостиница», которым руководят родственники бывшего мэра Панчука; это предприятие ”Trans-Gaz”, которым руководит ставленник Панчука; и Управление коммунальной собственности, через которое проходили все капитальные инвестиции, сотни миллионов леев, неэффективные проекты и пр.», - подчеркнул Григоришин.

Согласно представленной мунсоветником информации, по результатам аудита только на МП ЖКХ был выявлен необоснованный перерасход топлива на 735 тысяч леев, оплата услуг мобильной связи на 200 тысяч леев, необоснованных расходов по возврату долгов в размере 2,9 миллиона леев. Кроме того, этим управлением было передано безвозмездно «мусорной мафии» 450 контейнеров.

Григоришин отметил, что все нарушения были подтверждены также Финансовой инспекцией министерства финансов. Проверка по фактам нарушений также были инициирована и МВД, за подписью Г.Кавкалюка.

«Финансовая инспекция выявляет нарушения и отправляет в полицию для возбуждения уголовных дел. Отправили в феврале 2016 года и до сих пор нет ответа», - возмутился муниципальный советник.

«За год управления мы вывели десять муниципальных предприятий в прибыль, что эти горе-руководители во главе с Панчуком и Маху не могли сделать за 15 лет», - отметил Григоришин.

По мнению Григоришина, бывшая коррумпированная городская власть не может смириться с этим достижениями и вскрытыми фактами воровства публичных средств и всячески, при содействии правящей в Молдове власти пытается устроить репрессии в отношении бельцкого руководства во главе с мэром Ренато Усатым. Одним из используемых ими методов является возбуждение уголовных дел по бредовым мотивам.

В частности, Григоришин сообщил, что ему стало известно о запланированном уголовном деле в отношении него по обвинению «в подготовке наемников» для участия в конфликте в Украине. Для того, чтобы придать благообразный вид этим обвинениям, оппоненты решили сослаться на то, что Григоришин в прошлом был офицером Советской, а затем Российской армии.

В этой связи Григоришин публично сообщил, что является выпускником Суворовского училища, а затем Высшего военного училища тыла. «В 1995 году я уволился из Вооружённых сил, мои сослуживцы остались служить кто в России, кто в Белоруссии, кто в Украине, в Прибалтике, Грузии, Азербайджане, по всему бывшему СССР», - подчеркнул Николай Григоришин, обратив внимание, что после этого его этап военной биографии был окончен.

Григоришин отметил, что недавно ему позвонили бывшие сослуживцы из Украины и сообщили, что со стороны Молдавии готовится текст заявления, которое украинские спецслужбы должны направить руководству СИБа Молдовы, о том, что он якобы на территории Украины готовил бойцов для конфликта на Донбассе. «На основании этого бредового заявления я буду арестован. Я заявляю, что никогда, нигде, ни в одной стране мира не готовил ни боевиков, ни бойцов. Я обращаюсь и к тем людям, с которыми я служил – вы знаете меня как честного офицера. Поэтому тот бред, который вы, скорее всего, вскоре увидите, это всё неправда», – заявил Николай Григоришин.

Несмотря на предоставленные факты хищений публичной собственностью в особо крупных размерах бывшимпримаром, нынешним депутатом ВасилиемПанчуком, бывшим и.о.примара ,нынешним представителем правительства в Бельцахоктавианом Маху, бывшим главойбельцкого МП ЖКХ Андреем Черным, власти ничего не сообщали о намерении начала следствия по этим актам. Известно, что протекцию указанным лицам оказывает вице-председатель парламента владимир Витюк.

Владимир Витюк является одним из депутатов «группы 14-ти», которые 21 декабря 2015 года объявили о выходе из фракции Партии коммунистов и вхождении в правящую коалицию, созданную олигархом Владимиром Плахотнюком.

Витюк также известен, как одно из доверенных лиц олигарха Плахотнюка и ответственным в Демпартии «за контроль над Бельцами».