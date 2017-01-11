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JurnalTV объявил о беспрецедентном давлении со стороны властей

Опубликовано : 12 январь 2017 г. 16:27 | Просмотров: 2836 | Категория: Власть

Оппозиционный телеканал JurnalTV объявил о вынужденном сокращении производства собственной продукции и изменении сетки вещания в связи с усилением давления со стороны правящего режима.

Телеканал распространил в четверг Заявление, в котором говорится, что решение было принято вследствие беспрецедентного давления со стороны властей, проявившегося в запугивании рекламодателей, монополизации рынка рекламы, предвзятом отношении к телеканалу со стороны КСТР.

«Все эти элементы вместе ясно очерчивают картину захваченного государства, в котором все учреждения находятся под контролем одного человека, олигарха Владимира Плахотнюка, что подтверждают даже высокопоставленные европейские чиновники. Эта олигархическая система направлена на подавление любой ценой свободы выражения мнения, чтобы искажать реальность, чтобы манипулировать общественным мнением», - говорится в распространенном Заявлении.

«Очевидно, что Jurnal TV находится в антагонизме с этой системой и с людьми, которые ей служат. Для них Jurnal TV как кость в горле, он не позволяет им воровать как в кодрах и ежедневно говорит о беззакониях, которые они совершают под прикрытием государственных структур. Поэтому на протяжении этих лет на нас совершались яростные нападки в надежде заставить нас замолчать», - отмечается в документе.

После описанных элементов давления, телеканал обратил внимание на «последний удар, полученный от владельца здания, где уже почти семь лет располагается штаб-квартира телеканала». «Неожиданно он решил расторгнуть в одностороннем и безоговорочном порядке договор аренды, заставляя нас покинуть штаб-квартиру в течение 35 дней. Кто хоть немного представляет себе, как работает телевидение, знает, что невозможно соблюсти такие сжатые сроки. Именно на это и сделали ставку те, кто стоит за этим решением», - подчеркивается в Заявлении.

В этой связи Jurnal Trust Media, в который входят телеканал Jurnal TV и радиостанция Jurnal FM, заявляет следующее:

«Мы считаем невозможной нормальную деятельность треста в создавшихся  условиях.

Стоя перед выбором между тем, чтобы окончательно прекратить работу Jurnal TV или найти способ и дальше быть рядом с нашими зрителями, мы выбрали новую телевизионную формулу сопротивления антинародному  режиму.

Сообщаем, что, начиная с понедельника, 16 января 2017 года, 00:00, телеканал Jurnal TV перейдет на новую сетку вещания, сохранив лишь некоторую оригинальную продукцию.

Мы с уверенностью заявляем, что на протяжении этих семи лет делали все возможное, чтобы продвигать правду, но борьба с олигархической системой, подчинившей себе все государство и все учреждения, является неравной. Только один телеканал, который действует самостоятельно и на частные средства, без помощи изнутри или снаружи, не в состоянии конкурировать с теми, кто игнорирует любые правила цивилизованной игры.

Мы надеемся, что новая формула не разочарует наших партнеров и постоянных зрителей. Давайте вместе противостоять, сопротивляться! Вместе создадим новое телевидение, народное телевидение!», - говорится в распространенном телеканалом  Jurnal TV Заявлении.

Телеканал Jurnal TV известен информационной продукцией, резко критикующей правящий в Молдове режим олигарха Владимира Плахотнюка.

Владельцем здания, в котором располагается телеканал, является компания SRL Capital Estate, спровоцировавшая международный скандал, беспрепятственно начав строительство десятиэтажного здания у стен посольства Франции в Молдове. После игнорирования многочисленных обращений правительства Франции к молдавским властям, Франция вынуждена была ограничить свою миссию в Молдове. Формальным владельцем компании является некая Адела Казак.



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