Министр экологии оправдывает уничтожение одной из центральных аллей парка «Долина роз» (DOC)
Представитель праворадикальной Либеральной партии, министр экологии Валериу Мунтяну считает абсолютно нормальной и правомерной вырубку одной из самых живописных аллей в центре парка «Долина роз».
Либерал распространил в социальных сетях свою позицию по этому вопросу, взбудоражившему здоровую часть кишиневцев.
По мнению министра, в Кишиневе сотни тысяч деревьев «эксплуатационного возраста» 30-50 лет, по достижению которого эти деревья должны быть вырублены, а вместо них должны быть посажены другие.
«Для нас, в Министерстве экологии, а также для всех жителей столицы, важно, чтобы на месте каждого старого и срубленного дерева появилось новое», - заявил министр, увенчав свое обращение выражением «Уважение к окружающей среде».
Мунтяну приложил несколько документов, выданных Государственной экологической инспекцией, на основании которых была произведена массовая вырубка деревьев в парке.
В то же время, министр ничего не сообщил, относительно того, каким образом может производиться вырубка зеленых насаждений без санкции муниципального совета Кишинева, который является собственником этих деревьев.
Скандал возник после того, как утром в среду была обнаружена спиленная аллея в парке «Долина роз».
Зам.директора муниципального предприятия ”Spații verzi” Галина Ляху сообщила журналистам, что вырубка произведена в связи с тем, что «деревья были сухими». В то же время, многочисленные фотографии аллеи, сделанные осенью прошлого года, указывают на то, что деревья были живыми и зелеными.
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