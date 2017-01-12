Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов ...

Впервые за всю историю официальных визитов президента, в состав официальной делегации не войдет ни один министр.

В состав утвержденной правительством делегации войдут только представители возглавляемой Игорем Додоном до его избрания партии, а также поддержавшая его на выборах башкан Ирина Влах. По должности, в состав делегации вошли посол Молдовы в России Дмитрий Брагиш, сотрудники охраны и личный фотограф.

В состав делегации не вошел даже со-председатель молдо-российской межправительственной комиссии, которым является , вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык.

Как указано в постановлении правительства, Додона будут сопровождать лидер фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный, депутат Андрей Негуца, а также два его советника.

По мнению наблюдателей, подобный состав делегации говорит и о степени ожидания от решений, которые могут быть приняты в ходе этого визита. Фактически, ни по одному из вопросов: в сельскохозяйственной отрасли, либо в области миграционной политики или экономических взаимоотношений не могут быть достигнуты какие-либо прорывные решения без двусторонних договоренностей в ходе визита между профильными министрами.

Администрация Игоря Додона сообщила, что его официальный визит в Российскую Федерацию состоится 16-18 января.