Случайно попал на 6 лет в политику, став депутатом и председателем парламента, принял решение по краже миллиарда долларов из финансовой системы Молдовы.

Бывший председатель парламента Игорь Корман заявил, что попал в политику случайно в 2009 году, и не жалеет после ухода из нее в 2015 году.

«В политику я попал случайно в 2009 году. Не могу сказать, что очень этого хотел, тогда так получилось. Изначально, я знал, что в политике, однажды в нее попав, должен быть готовым в любой момент ее покинуть. Я все же задержался на 6 лет», - заявил Корман в интервью изданию ”Curentul”.

Случайно попавший в политику и в высшее руководство страной Игорь Корман был одним из ключевых лиц, ответственных за организацию кражи миллиарда из финансово-банковской системы Молдовы.

25 сентября 2014 года именно Корман, в качестве председателя парламента, был тем, кто активно проводил через парламент процесс принятия первого пакета законов, который обеспечил кражу миллиарда. Тогда, правительство Юрия Лянкэ утвердило семь законов «под ответственность правительства» незаконным решением через парламент. Именно этот пакет законов, утвержденный при настойчивом содействии Кормана, позволил начать процедуру вывода средств из «Банка де Економий», Unibank и Banca Socială. После проведенного в течение 28 минут изменения законодательства, стало возможным кредитование проблемных банков Нацбанком Молдовы.

В результате прошедших 28 ноября 2014 года парламентских выборов Игорь Корман прошел в парламент по спискам Демпартии, в которой он был вице-председателем. После того, как в новом парламенте, он уже не был выдвинут на должность председателя законодательного органа, Корман принял решение «уйти в бизнес».