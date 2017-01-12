Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы
Контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком председатель КС Александр Тэнасе объявил о необходимости отказа от ныне действующей системы выборов в парламент в пользу выборов по одномандатным округам.
По мнению Тэнасе, которому законом запрещено делать политические заявления, «источник проблем следует искать в политическом классе». «Парламентское большинство оформилось на техническом уровне, но оно не отвечает настроениям в обществе. Решения принимаются на уровне партийных лидеров, а не на уровне депутатов. В парламенте у нас нет дебатов, есть ругань и оскорбления», - считает председатель Конституционного суда, объявив об этом в эфире общественного радио.
В этой связи Тэнасе выступил за изменение действующей системы выборов по партийным спискам.
Тэнасе, неоднократно обвиненный в обслуживании интересов олигарха Владимира Плахотнюка, считает, что «нынешняя избирательная система не позволяет голосу, отданному малой партии, материализоваться в политические решения».
«Нужно отказаться от избирательных списков и продвигать систему, которая даст возможность гражданину голосовать за конкретных кандидатов, и побудит партии искать не талисманы, а личности, которые имели бы большой политический вес», - уверен Тэнасе.
Ранее уже сообщалось о намерении принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии в ближайшее время ввести систему избрания парламента по одномандатным округам.
2 декабря, бывший лидер Демартии Мариан Лупу сообщил в эфире телеканала RTR Moldova, что ДПМ намерена вернуться инициативе Владимира Плахотнюка трехлетней давности об изменении избирательной системы.
Первоначально, законопроект об изменении избирательной системы был инициирован в парламенте прошлого созыва бывшим тогда депутатом Владимиром Плахотнюком. Законопроект определял введение смешанной избирательной системы, при которой половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам.
В апреле 2013 года депутаты парламентских фракций ДПМ, ЛДПМ и ЛП, при поддержке «группы Додона», проголосовали за законопроект Плахотнюка. Спустя месяц, 3 мая, парламент большинством голосов принял Закон № 108, отменяющий введенную Плахотнюком смешанную систему, вернув прежний принцип выборов – по партийным спискам.
Тогда, инициатива Плахотнюка вызвала резко отрицательную реакцию не только в обществе, но и со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, в принятой 2 октября 2013 года Резолюции по Молдове, ПАСЕ настояла на недопустимости изменения выборного законодательства.
В свою очередь, Венецианская комиссия Совета Европы обратила внимание на то, что в случае Республики Молдова введение смешанной избирательной системы может дать негативный эффект на местном уровне, где «кандидаты в одномандатных округах могут быть связаны либо могут попасть под влияние местных бизнесменов или других лиц, преследующих собственные интересы».
Исходя из этого, в заключении Венецианской комиссии подчеркивается, что изменение избирательной системы в Молдове не решит проблему этнического представительства в парламенте страны, в особенности, в том, что касается жителей приднестровского региона и граждан, проживающих за рубежом.
О поддержке инициативы Плахотнюка выступил и лидер ПСРМ Игорь Додон, сразу после того, как в ноябре стал президентом.
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