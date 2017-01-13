Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)
Игорь Додон, считающий себя всенародно избранным президентом, пользуется максимальными усилиями правящего режима по обеспечению ему и его окружению максимального комфорта и безопасности от граждан.
Утром в воскресенье десятки полицейских по форме и в гражданском провели максимальную «зачистку» от прохожих Центрального парка Кишинева, куда Додон с его окружением пришли возлагать цветы к бюсту поэта Михаила Эминеску в честь дня его рождения.
Представители Службы безопасности объяснили эти меры необходимостью обеспечения безопасности в «зоне зеро», уточнив, что «так было всегда».
Видео: ZdG
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