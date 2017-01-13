Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева
Столичная администрация Дорина Киртоакэ планирует в ближайшее время массовую вырубку на центральных улицах Кишинева.
Скандальное заявление о вырубке зеленых насаждений молдавской столицы сделала зам.директора муниципального предприятия «Ассоциация зеленого хозяйства» Галина Ляху.
«Озеленители» мотивировали свое решение необходимостью вырубки «старых» деревьев, обещая посадить взамен молодые.
По мнению Ляху, «старые» деревья представляют опасность для людей, поэтому и было принято радикальное решение о массовой вырубке.
Только на столичном проспекте Штефана чел Маре будут вырублены около 250 деревьев. «Под нож» пойдут в основном ценные породы платанов, украшающих центр столицы Молдовы несколько десятилетий. Всего, исторический центр Кишинева лишится разом около 600 деревьев.
Несмотря на постоянные заявления горожан о том, что спиливаются зеленые и здоровые деревья, Ляху заверяет, что некими специалистами было изучено состояние каждого дерева. Чиновница даже призвал журналистов «не создавать столько шума вокруг вырубки деревьев».
Разрушительная деятельность «Ассоциация зеленого хозяйства» вызвала негативный общественный резонанс в связи с имевшим место неделю назад уничтожением одной из самых живописных аллей столичного парка «Долина роз». В парке, под видом «санитарной очистки», были вырублены сразу более 30 зеленых деревьев.
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