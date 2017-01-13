Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны ...

Сотни людей пришли в воскресенье на спонтанную акцию в поддержку оппозиционного телеканала, вынужденного закрыться после организованных на него нападок.

Акция под лозунгами «Руки прочь от Jurnal TV!», «Мы не сдадимся!», «Jurnal TV – это я!» прошла перед зданием, в котором еще располагается телеканал.

В ходе организованного митинга, собравшиеся потребовали прекратить организованные нападки на телеканал и на свободу слова.

Выступивший перед собравшимися директор Jurnal Trust Media Адриан Гыцу вновь подтвердил, что трест не имеет никаких задолженностей по аренде здания, как об этом пытаются убедить население власти через подконтрольные СМИ. «Несмотря на то, что этот конфликт хотят представить как коммерческий, он таковым не является. Сейчас у нас нет задолженностей по оплате аренды. Любой может это проверить», - заявил Гыцу.

После митинга у телеканала, его участники направились маршем к зданию Координационного совета по телерадиовещанию, чтобы потребовать отставки членов КСТР. Протестующие скандировали: «В отставку!», «Долой палача прессы!», «Позор предателям!», «Долой мафию!».

Ранее уже сообщалось, что с 16 января телеканал Jurnal TV перейдет на новую сетку вещания, без новостных телепередач. Решение было принято после того, как собственник здания, в котором размещается телеканал, в одностороннем порядке объявил о досрочном расторжении договор об аренде, обязав Jurnal TV покинуть здание бизнес-центра SkyTower.