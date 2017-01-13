Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка
Олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк отпраздновал юбилей (по одной из своих идентичностей) в компании российских поп-звезд из так называемого "кремлевского пула".
Как сообщили агентству OMEGA источники в принадлежащем Плахотнюку охранном агентстве Argus-S, организованное 28 декабря в гостинице Codru празднество вели Филипп Киркоров и Максим Галкин. Также, на юбилее пел и Владимир Маликов.
Известно, что Галкин приехал в сопровождении своего директора Эльвиры Мокробородовой.
Информацию об участии Галкина и Киркорова в юбилее подтвердил в социальных сетях лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, уточнив, что кроме них зрителей развлекал и некий иллюзионист. По словам Усатого, в определенный момент Плахотнюк сказал иллюзионисту, что «мы лучше умеем показывать: вот это есть, вот этого нет».
Собеседник агентства из Argus-S сообщил, что все гости прилетели и улетели специально заказанным для них чартером.
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка ...Просмотров: 1243
Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО) ...Просмотров: 5368
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC) ...Просмотров: 12783
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов ...Просмотров: 16882
Министр экологии оправдывает уничтожение одной из центральных аллей парка «Долина роз» (DOC) ...Просмотров: 3080
|15.01.2017
|Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)
|14.01.2017
|Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы
|20.12.2016
|Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
|11.01.2017
|Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
|27.12.2016
|Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки