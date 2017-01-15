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В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

Опубликовано : 16 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 5513 | Категория: Люди

Публичное требование об отставке председателя КС Александра Тэнасе оформлена в виде открытой петиции, активно распространяемой в социальных сетях.

Петиция составлена по инициативе бывшего посла Молдовы при Совете Европы и ООН Алексея Тулбуре.

По мнению Тулбуре, Тэнасе не достоин этой высокой функции, поскольку из судьи КС превратился в пресс-секретаря "координатора правящего альянса" Владимира Плахотнюка. Тэнасе озвучивает и продвигает политические проекты последнего, что недопустимо для человека, занимающего пост Председателя Констиутционного суда.

Тулбуре напомнил, что предыдущий глава Конституционного суда Думитру Пулбере был отправлен в отставку с поста руководителя суда за заявление, которое было охарактеризовано как политическое. В то же самое время Александру Тэнасе за период своего председательства сделал десятки политических деклараций, которые остались без всяких для Тэнасе последствий.

Последнее заявление Тэнасе касается необходимости "реформы" избирательной системы страны, "реформы", которая позволит Плахотнюку путем шантажа и подкупа получить, при почти 100-процентном антирейтинге, солидную фракцию в будущем парламенте. В условиях Молдовы инициатива Плахотнюка, поддерживаемая Тэнасе, носит антидемократический, антиевропейский характер.

Онлайн-петиция открыта для подписания на сайте www.ipetitions.com.

Ранее уже сообщалось, что 12 декабря в эфире общественного радиоканала Moldova контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком председатель КС Александр Тэнасе объявил о необходимости отказа от ныне действующей системы выборов в парламент в пользу выборов по одномандатным округам.

По мнению Тэнасе, которому законом запрещено делать политические заявления, «источник проблем следует искать в политическом классе». «Парламентское большинство оформилось на техническом уровне, но оно не отвечает настроениям в обществе. Решения принимаются на уровне партийных лидеров, а не на уровне депутатов. В парламенте у нас нет дебатов, есть ругань и оскорбления», - считает председатель Конституционного суда, объявив об этом в эфире общественного радио.



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