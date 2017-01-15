Плахотнюк рекомендует Гимпу повременить с отставкой Додона ...

Инициатива ЛП об отставке Игоря Додона с должности президента требует более детальной аргументации и изучения со стороны Демпартии.

Об этом говорится в «уточнении», распространенном руководимой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Партия Плахотнюка отреагировала на инициативу ЛП, спустя час после того, как ее лидер Михай Гимпу озвучил требование об отставке Додона с должности президента по обвинению в нарушении Конституции.

Согласно требованию ЛП, Додон «бросил вызов принципу суверенности и независимости, а также единства и неделимости страны, поздравив нового лидера Тирасполя с победой на так называемых президентских выборах в Приднестровье».

«Он пренебрег любовью к народу, возложив цветы к памятнику казаков. Все, что он делает, вредит Молдове. Раз он позволил себе это, значит он представляет интересы другого государства. Нам не нужен такой президент», - заявил Гимпу, представив публично инициативу о проведении референдума по отставке Додона.

Для утверждения проекта инициативы под ним должны подписаться 34 депутата.

Как сообщила в своем «уточнении» Демпартия, от Либеральной партии ждут аргументов своей инициативы «в деталях».

«В случае наличия элементов, увеличивающих риск возможного нарушения основного закона, ДПМ может подписать обращение в Конституционный суд, как это предусмотрено законом в подобных ситуациях, с просьбой высказаться относительно возможного нарушения Конституции», - говорится в «уточнении» Демпартии.

«В зависимости от ответа КС, мы вместе с коллегами по коалиции решим, что делать дальше», - отмечается в документе.