Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте
Премьер-министр Павел Филип отклонил прошение президента Игоря Додона об отзыве посла Молдовы в Румынии.
Решение Филипа было озвучено в тот же день, когда прошение президента было доставлено в правительство.
Как сообщила пресс-служба правительства, «глава правительства решил не удовлетворить данное прошение».
В понедельник президент Молдовы Игорь Додон направил в правительство прошение об инициировании процедуры отзыва посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчи. Додон мотивировал свою просьбу недопустимостью высказываний посла в Румынии о том, что указ президента Додона о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы может быть признан неконституционным.
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