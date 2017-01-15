Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте ...

Решение Филипа было озвучено в тот же день, когда прошение президента было доставлено в правительство.

Как сообщила пресс-служба правительства, «глава правительства решил не удовлетворить данное прошение».

В понедельник президент Молдовы Игорь Додон направил в правительство прошение об инициировании процедуры отзыва посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчи. Додон мотивировал свою просьбу недопустимостью высказываний посла в Румынии о том, что указ президента Додона о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы может быть признан неконституционным.