Киртоакэ вспомнил, что закон запрещает строительство в парковых зонах ...

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ неожиданно высказался против разрешенного примарией строительства многоэтажного торгового центра на месте ресторана «Дойна» в Долине роз.

Как отметил Киртоакэ на проведенном в понедельник аппаратном совещании примарии, законодательство запрещает возводить капитальные объекты в парковых зонах.

«Насколько мне известно, Закон о зеленых насаждениях запрещает подобное строительство в парках. Развлекательный или спортивный объект – да, но не жилой или административный комплекс», - неожиданно заявил столичный мэр, после того, как примария даже провела в претуре сектора Ботаника публичные слушания по необходимости этого строительства.

Слушания о строительстве 13-этажного здания в парке «Долина роз» были проведены 5 января при непосредственном участии столичных чиновников, откровенно лоббировавших интересы застройщика в ущерб интересам горожан.