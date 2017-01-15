Генеральная прокуратура уличена в мошенничестве (DOC) ...

Контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком Генеральная прокуратура распространила лживый пресс-релиз по результатам визита посла ЕС в Молдове Пиркки Тапиола в Генпрокуратуру.

Лживый текст пресс-релиза был выпущен 13 января и распространен несколько дней подряд всеми пропагандистскими СМИ из холдинга олигарха Владимира Плахотнюка.

Однако, во вторник 16 января на официальном сайте Генеральной прокуратуры появился совершенно другой текст этого же пресс-релиза. В документе уже отсутствовали «здравицы» в адрес нового Генпрокурора Харунжена, которые, согласно первоначальной версии, якобы произнес глава Миссии ЕС Пиркка Тапиола.

В частности, исчез следующий пассаж: «Пиркка Тапиола отметил новаторский и глубокий характер подхода реформы и заявил о готовности Делегации Европейского союза поддержать усилия Генеральной прокуратуры, и что следующим этапом станет совместное определение целой гаммы мер и четкой стратегии будущих действий по настойчивой институциональной модернизации».

Примечательно, что в исправленной версии появился новый абзац о необходимости демократизации и открытости прокуратуры:

«Высокий гость выразил готовность поддержать усилия Прокуратуры по реформированию, демократизации, росту уровня доверия населения к правосудию и эффективного сотрудничества с гражданским обществом».

Генеральная прокуратура не разослала в СМИ исправленный вариант лживого пресс-релиза.