Генеральная прокуратура уличена в мошенничестве (DOC)
Контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком Генеральная прокуратура распространила лживый пресс-релиз по результатам визита посла ЕС в Молдове Пиркки Тапиола в Генпрокуратуру.
Лживый текст пресс-релиза был выпущен 13 января и распространен несколько дней подряд всеми пропагандистскими СМИ из холдинга олигарха Владимира Плахотнюка.
Однако, во вторник 16 января на официальном сайте Генеральной прокуратуры появился совершенно другой текст этого же пресс-релиза. В документе уже отсутствовали «здравицы» в адрес нового Генпрокурора Харунжена, которые, согласно первоначальной версии, якобы произнес глава Миссии ЕС Пиркка Тапиола.
В частности, исчез следующий пассаж: «Пиркка Тапиола отметил новаторский и глубокий характер подхода реформы и заявил о готовности Делегации Европейского союза поддержать усилия Генеральной прокуратуры, и что следующим этапом станет совместное определение целой гаммы мер и четкой стратегии будущих действий по настойчивой институциональной модернизации».
Примечательно, что в исправленной версии появился новый абзац о необходимости демократизации и открытости прокуратуры:
«Высокий гость выразил готовность поддержать усилия Прокуратуры по реформированию, демократизации, росту уровня доверия населения к правосудию и эффективного сотрудничества с гражданским обществом».
Генеральная прокуратура не разослала в СМИ исправленный вариант лживого пресс-релиза.
Генеральная прокуратура уличена в мошенничестве (DOC) ...Просмотров: 869
Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте ...Просмотров: 1512
Плахотнюк рекомендует Гимпу повременить с отставкой Додона ...Просмотров: 3373
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка ...Просмотров: 11812
Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО) ...Просмотров: 7585
Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы ...Просмотров: 10190
|11.01.2017
|Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
|27.12.2016
|Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки