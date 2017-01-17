В США отметили День Мартина Лютера Кинга (ВИДЕО) ...

В Атланте прошла мемориальная церемония с участием гражданских активистов и политиков.

Как сообщает «Голос Америки», в понедельник сотни людей собрались в церкви Мартина Лютера Кинга-младшего в Атланте по случаю дня памяти убитого лидера движения за гражданские права.

Национальный день Мартина Лютера Кинга (1929-1968) - федеральный праздник США, общегосударственный выходной день, посвященный памяти борца за права и свободы афроамериканцев, лауреата Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января и приурочен ко дню рождения Кинга 15 января.

Идея отмечать День Мартина Лютера Кинга возникла сразу после его убийства 4 апреля 1968 года, а ее инициаторами выступили демократы.

Только в 1983 году законопроект успешно прошел обе палаты Конгресса США и подписан тогдашним президентом США Рональдом Рейганом. Окончательно День Мартина Лютера Кинга утвердился на всей территории США только в 2000 году.

Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 года; свою правозащитную деятельность начал в 1955 и в течение нескольких лет сделал огромную работу, ездя по стране и призывая общество обратить внимание и остановить расовую дискриминацию чернокожих американцев. 4 апреля 1968 года Кинг был убит в Мемфисе (штат Теннесси, США), где возглавлял шеститысячный марш протеста.

В 35 лет Мартин Лютер Кинг стал самым молодым лауреатом в истории Нобелевской премии мира. В 2004 году (посмертно) Мартин Лютер Кинг был награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса.