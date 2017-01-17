Пынтя решил «прикрыть» Плахотнюка в обмен на амнистию (AUDIO) ...

Пынтя был обвинен в превышении должностных полномочий и осужден на два года лишения свободы, однако попал под положение об амнистии, объявленной по случаю 25-летия независимости. Бывший первый зам.генерального прокурора был освобожден в зале суда.

Андрей Пынтя был освобожден из заключения сразу же после вынесения вердикта, объявленного сегодня, 16 января. Столичный суд сектора Буюканы признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, однако тем же решением амнистировал его. При этом он был лишен права занимать публичные должности в течение трех лет.

Прокурор Виталий Галеру по завершении заседания суда, на котором было объявлено решение, признал вердикт законным и не будет его оспаривать.

Ранее уже сообщалось, что в октябре прошлого года Андрей Пынтя был арестован по обвинению в незаконной передаче дела Григория Карамалака в Генеральную прокуратуру России, где оно впоследствии было закрыто. Примечательно, что на момент ареста Пынтя отвергал свою вину.

Через две недели после ареста Пынти, лидер «Нашей партии Ренато Усатый предал гласности аудиозапись, которая является фактическим признанием олигарха и нынешнего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в том, как он контролировал действия Генерального прокурора в момент передачи «дела Карамалака» в Россию.

Запись датирована 24 февраля 2014 года: «Мне очень важно, чтобы менты замолчали. Ты знаешь мое отношение к Пынте, я готов был его размазать головой об стену за это. Теперь, будем молчать, как головастики, ничего не делаем. Я скажу Генеральному (Гурину – Ред.), чтобы молчал и не скандалил. Полагаю, что это Платон специально запустил информацию ментам через его друга Цуркана (нынешний зам. главы МВД – Ред.), чтобы они подняли скандал. Понимаешь? Но, нам не нужен скандал. Теперь, что бы там ни было, будем молчать, как коты, что типа мы не имеем никакого к этому отношения. И второе: мы сделаем все, чтобы дело оттуда (из Москвы – Ред.) не было запрошено обратно. Дело обратно не будет запрошено, даже если подымется большая шумиха. Он (Карамалак – Ред.) должен сказать Платону, чтобы тот успокоил ментов. Мне не нужен скандал, мэй! Мне «палят» Генерального (Гурина – Ред.). А я знаю, кто их возбуждает – друг Платона (Цуркан – Ред.). Поэтому, мне нужно, чтобы Гриша успокоил его. Нет, лучше, чтобы ничего не говорил, потому что этот подымет шумиху в газетах».

Как заявил тогда Усатый, этот разговор является доказательством того, что Плахотнюк, организовав перевод дела в Москву должен, как соучастник, сидеть рядом с Пынтей, которого обвиняют именно в этом.