АНОНС: Как депутат Панчук и нынешний представитель правительства Маху распределяли жилье своим приближенным (DOC)
Бывшее руководство Бельц проводило махинации со списком нуждающихся в жилье очередников, выделяя таким образом квартиры городским чиновникам, которые их тут же приватизировали.
Очередь на жилье просто ликвидировалась, одновременно со спланированной заранее реорганизацией муниципального предприятия.
В схеме были задействованы бывший мэр Бельц Василий Панчук (ныне депутат), бывший зам. Примара, и.о. примара Бельц Октавиан Маху (ныне представитель правительства в Бельцах), депутат Владимир Витюк.
Продолжение - в следующих выпусках…
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