Додон из Москвы бросил вызов Евросоюзу
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон объявил в Москве о намерении денонсировать Договор об ассоциации с Евросоюзом.
Об этом Додон объявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции в Кремле.
Додон заявил о денонсации Соглашения с Евросоюзом уже в ближайшее время в контексте необходимости «восстановления полного экономического сотрудничества».
«Конечно, мы хотели бы этого здесь и сейчас. Но мы понимаем, что все разрушенное годами невозможно восстановить за один день. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Молдова ничего не получила от подписания этого соглашения. Не исключаю, что после следующих парламентских выборов я поддержу позицию парламентского большинства, а я надеюсь, что партия социалистов получит большинство, и это соглашение будет аннулировано», — подчеркнул Игорь Додон.
Примечательно, что в ходе президентских выборов Додон пытался дезавуировать ранее озвученное требование о денонсации Соглашения с ЕС, заявив, что инициирует трехсторонние переговоры между Молдовой, Россией и Еврокомиссией «о пересмотре» положений Соглашения.
Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом является международным документом, который предусматривает углубленное сотрудничество в таких областях, как торговля, политика безопасности и культура, с целью более углубленной политической и экономической интеграции между Молдовой и ЕС.
Соглашение было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.
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