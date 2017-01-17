Додон из Москвы бросил вызов Евросоюзу ...

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон объявил в Москве о намерении денонсировать Договор об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом Додон объявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции в Кремле.

Додон заявил о денонсации Соглашения с Евросоюзом уже в ближайшее время в контексте необходимости «восстановления полного экономического сотрудничества».

«Конечно, мы хотели бы этого здесь и сейчас. Но мы понимаем, что все разрушенное годами невозможно восстановить за один день. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Молдова ничего не получила от подписания этого соглашения. Не исключаю, что после следующих парламентских выборов я поддержу позицию парламентского большинства, а я надеюсь, что партия социалистов получит большинство, и это соглашение будет аннулировано», — подчеркнул Игорь Додон.

Примечательно, что в ходе президентских выборов Додон пытался дезавуировать ранее озвученное требование о денонсации Соглашения с ЕС, заявив, что инициирует трехсторонние переговоры между Молдовой, Россией и Еврокомиссией «о пересмотре» положений Соглашения.

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом является международным документом, который предусматривает углубленное сотрудничество в таких областях, как торговля, политика безопасности и культура, с целью более углубленной политической и экономической интеграции между Молдовой и ЕС.

Соглашение было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.