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Додон озвучил в Москве ряд положений своего «пакетного соглашения» по Приднестровью (ВИДЕО)

Опубликовано : 17 январь 2017 г. 23:40 | Просмотров: 417 | Категория: Власть

«Пакетные предложения» по приднестровскому урегулированию не были представлены общественности, но уже обсуждались с руководством правящей в Молдове Демпартии, были переданы руководству России, а в ближайшие недели будут продолжены обсуждения по нему с  лидером Приднестровья.

Об этом Игорь Додон сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Как уточнил Додон, в ходе его визита в Москву во вторник президенту России была передана «своего рода «Дорожная карта» на 2017-2019 г.г.». По видению Додона, имено за эти три года можно решить вопросы урегулирования и «приблизиться к политическому решению этого вопроса».

Ставший в ноябре прошлого года президентом Додон обратил внимание на разработанную им еще во главе Партии социалистов «стратегию федерализации Молдовы», дав понять, что план приднестровского урегулирования основывается именно на нем. Однако, подчеркнул Додон, «окончательная форма урегулирования будет решаться через референдум».

«Мы договорились с Красносельским (лидер Приднестровья – Ред.), что в ближайшие недели мы обсудим общий пакетный подход по решению тех проблем, с которыми сталкиваются жители и с Левого и с Правого берега. Мы попытаемся внедрить этот пакет. Безусловно, здесь нужна будет и помощь правительства Молдовы», - подчеркнул Додон, уточнив, что по поводу внедрения этого «пакета» он уже начал обсуждение с премьер-министром правительства, принадлежащего Демпартии.

Игорь Додон не стал раскрывать других деталей «пакетного подхода», обозначив лишь, что один из этапов его плана урегулирования связан с парламентскими выборами 2018 года, имея в виду возможность участия в молдавских выборах более 200 тысяч граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье.


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