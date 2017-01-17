Плахотнюк готовит новую PR-акцию из Вашингтона ...

Об этом сообщило издание «Молдавские ведомости», которому стало известно, что Плахотнюк заплатил немалые деньги американской лоббистской компании Podesta Group за то, чтобы попасть на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

«Предполагается, что молдавский мини-олигарх тихонечко посидит среди сотен других приглашённых на инаугурацию, а затем, вернувшись в Молдову, станет рассказывать о том, как он кулуарно встретился с Трампом и членами его администрации и какие заверения в поддержке от них получил!

Этот свой любимый приём выдавать желаемое за действительное Плахотнюк уже использовал множество раз. Например, многие люди из его окружения уверены, что мини-олигарх неоднократно встречался с президентом России В.В.Путиным, об этом молдавский манипулятор сам рассказывал им, многозначительно надувая щеки. Однако, как выясняется, таких встреч никогда не было! Это - выдумки для повышения собственной значимости и возвеличивания своей персоны.

Наш журналист выяснил, что редакция принадлежащего мини-олигарху телеканала Публика ТВ, известного своими тенденциозными заказными репортажами, уже сейчас готовит новостные программы об участии Плахотнюка в инаугурации Трампа и проведённых им в США встречах с влиятельными американскими политиками и бизнесменами.

Мы себе представили, как будут выглядеть эти репортажи на Публике ТВ.

"Американские сенаторы и конгрессмены прочитали опубликованную Плахотнюком на сайте Foxnews.com статью и восхитились: какие умные и неординарные идеи генерирует этот молдавский бизнесмен! Надо срочно показать эту статью Дональду Трампу!

Президент США, прочитав высказывания Плахотнюка о том, что Молдова должна стать мостом между Западом и Россией, велел срочно найти Плахотнюка и пригласить его на инаугурацию, а затем на личную встречу.

В ходе этой встречи была достигнута договоренность о том, что в Кишиневе пройдут американско-российские консультации на высшем уровне! Плахотнюк срочно вылетает в Россию, где Президент РФ В.В.Путин полностью поддерживает его идею - встреча с Трампом в Кишиневе!

Итак, в молдавской столице пройдут первые в истории переговоры лидеров России и США при посредничестве Плахотнюка!

Затем другие мировые лидеры, увидев успешность "молдавских консультаций", решат проводить все важные переговоры в Кишиневе и обязательно при участии Плахотнюка! Кишинёв станет международной ареной решения политических проблем!

Дальше - больше! В Кишиневе при участии Плахотнюка пройдут первые межпланетные консультации делегаций Земли и созвездия Большой Медведицы!

Ура, товарищи!», - говорится в материале издания.