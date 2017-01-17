Додон объявил «посольский страйк» ...

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон заблокирует аккредитацию ряда новых послов Молдовы в ответ на отказ премьер-министра рассмотреть прошение Додона об отзыве посла Молдовы в Румынии.

Об этом Додон заявил, выступая в Москве перед студентами МГИМО (У).

Додон считает недопустимым решение премьер-министра о сохранении в должности посла Михаила Грибинча после его заявлений против президента.

В этой связи Игорь Додон признался, что уже провел ряд дискуссий с премьер-министром Павлом Филипом, предложив ему «разные инициативы».

«Я уже предлагал правительству разные инициативы. Например, посол Молдовы делает заявление против президента страны. Представьте, что в какой-то стране посол, назначенный указом президента, критикует президента. Какая реакция должна быть? Отзыв. Я предложил отозвать посла. У меня простой вопрос к премьер-министру: как вы собираетесь назначать следующих послов? Вот вам нужно через две недели назначать новых послов - 20-30 человек. Думаете, я подпишу ваши декреты?», - пересказал Додон студентам часть своей дискуссии с премьер-министром контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком правительства.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник президент Молдовы Игорь Додон направил в правительство прошение об инициировании процедуры отзыва посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчи. Додон мотивировал свою просьбу недопустимостью высказываний посла в Румынии о том, что указ президента Додона о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы может быть признан неконституционным. В тот же день Павел Филип публично объявил о том, что не намерен рассматривать это прошение Игоря Додона.