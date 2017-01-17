Бухарест обвинил Додона в неадекватности ...

Румынский МИД жестко отреагировал по поводу заявлений занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона в ходе его визита в Россию.

Как сообщает румынское агентство AGERPRES, «МИД Румынии принял к сведению заявления президента Республики Молдова Игоря Додона, высказанные им в ходе визита в Москву, и расценивает их, как неадекватные и несоответствующие политическим реалиям и особым отношениям между Румынией и Республикой Молдова».

Об этом МИД заявил в ответе на запрос официального информагентства Румынии.

«Продолжение процесса модернизации и реформы, а также исполнение надежд всех граждан Республики Молдова требует ответственных действий и подходов», - говорится в ответе МИД Румынии.

Кроме того, румынское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что приоритетом внешней политики Румынии является «устойчивое укрепление отношений» с Молдовой и «твердая поддержка усилий по сближению с ЕС».

Запрос агентства AGERPRES в МИД Румынии касался заявлений Додона после получения от президента России подарка в виде карты Молдовы XVII в., на которой, как выразился Додон «половина нынешней территории Румынии – молдавская».