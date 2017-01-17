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Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия

Опубликовано : 18 январь 2017 г. 18:16 | Просмотров: 188 | Категория: Власть

Представители гражданского общества раскритиковали инициативу Министерства юстиции об исключении одного из разделов из Гражданско-процессуального кодекса.

В то время как власти утверждают, что мера является частью реформы юстиции, 18 неправительственных организаций бьют тревогу, заявляя, что таким образом ограничивается доступ к правосудию жертв домашнего насилия.

Реакция последовала после того, как власти объявили о том, что намерены исключить раздел «Применение мер защиты в случаях насилия в семье» из Гражданско-процессуального кодекса, и в то же время дополнить Кодекс о правонарушениях.

Чтобы заявить о несогласии с этой инициативой, члены Национальной коалиции «Жизнь без насилия в семье» передали в адрес министра юстиции аргументированное заключение, требуя согласовать срочную встречу для обсуждения разногласий, говорится в пресс-релизе НПО «La strada».

Согласно заключению, если изменение будет утверждено, жертва сможет требовать защиту только в случае констатации правонарушения, связанного с насилием в семье. Данный факт противоречит праву жертвы на доступ к законным мерам защиты в срочном режиме, а также европейским стандартам, оговоренным в Стамбульской конвенции.

«Важно, чтобы жертвы домашнего насилия могли просить защиты от возможной опасности для их физической и психической целостности. А власти хотят,  чтобы жертва просила защиты лишь в случае констатации правонарушения насилия в семье. Лишен релевантности аргумент, согласно которому в других странах домашнее насилие не имеет никакого отношения к гражданской процедуре, а решается в уголовном или административном контексте. В приведенных в пример случаях речь идет, скорее, о законодательном упущении, а не о примере передовой практики. Это достоянная сожаления инициатива принята в ущерб интересам жертвы и противоречит международным стандартам в этой области», - считает координатор программ Международного центра защиты и развития прав женщины «La Strada» Даниела Мисаил-Никитин.

В то же время адвокаты, специализирующиеся в области защиты жертв домашнего насилия, отмечают и тот факт, что инициатива противоречит смежным законодательным рамкам, а приведенные авторами аргументы не совсем убедительны. «Нормы законопроекта являются неприменимыми, поскольку концептуально и формально противоречат ст. 4, 374, 387, 394, 395, 453, 454, 460, 478 Кодекса о правонарушениях. Авторы законопроекта говорят, что предложенные положения разгрузят суды, но эти аргументы не оправданы ни практическим опытом, ни релевантными статистическими данными в этой области.

Инициатива не разгрузит суды, потому что те же суды будут рассматривать эти жалобы. Кроме того, цифры показывают, что, например, в 2014 году было выдано 920 предписаний о защите. В связи с этим возникает вопрос, насколько велика их доля в общем количестве дел, рассматриваемых судами? Оптимизация деятельности судов должна происходить иным образом, нежели ограничением доступа к правосудию жертв домашнего насилия», - заявила адвокат «La Strada» Анна Нани.

Национальная коалиция «Жизнь без насилия в семье» является платформой из 18 неправительственных организаций и государственных учреждений Республики Молдова, осуществляя деятельность в области борьбы с домашним насилием и в отношении женщин.

Источник: moldnews.md

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