Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.
Об этом Додон заявил в ходе своей встречи с руководством «Газпрома».
«Общий долг Молдовы» состоит из 6 миллиардов долларов долга Приднестровья за потребленный газ и еще 500 миллионов долларов долга правобережной части Молдовы.
«Есть определенные наметки, как нам выйти из этой ситуации. Долг правобережья – около $500 млн., а левобережья – около $6 млрд. Нужно понимать, что весь этот долг — более $6,5 млрд. – общий долг Молдовы», - заявил Додон.
В этой связи Игорь Додон объявил, что для покрытия долга могут быть использованы активы молдо-российского А.О. «Молдовагаз». «Там есть часть активов, которые сейчас находятся в пользовании компании «Молдовагаз», но они не включены в уставной капитале этой компании», - заявил он.
Встреча Додона с руководством ОАО «Газпром» прошла в рамках его официального визита в Российскую Федерацию.
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